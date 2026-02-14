Reino Unido anuncia contingente aeronaval para o Atlântico Norte

O Reino Unido vai destacar um contingente militar aeronaval para a região do Atlântico Norte e Extremo Norte, no âmbito de uma missão de segurança face à Rússia, anunciou hoje o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Numa declaração durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, Starmer fez este anúncio como forma de uma "forte demonstração" do compromisso do Reino Unido "com a segurança euro-atlântica", "operando ao lado dos Estados Unidos, do Canadá e de outros aliados da NATO".

Segundo a agência France-Presse (AFP), este ano França também irá destacar o seu grupo aeronaval para a mesma região.

A propósito do anúncio de Keir Starmer, o Ministério da Defesa britânico especificou, em comunicado, que o destacamento aeronaval para aquela região inclui "navios de guerra da Marinha Real, aviões F-35 e helicópteros".

"Esta mobilização contribuirá para preparar a Grã-Bretanha para o combate, aumentar a nossa contribuição para a NATO [Organização do Tratado Atlântico Norte] e reforçar as nossas operações com aliados chave, garantindo a segurança do Reino Unido no seu território e a sua força no estrangeiro", sublinhou.

O objetivo, referiu o ministério, é "dissuadir a agressão russa e proteger as infraestruturas submarinas vitais", porque "nos últimos dois anos, o número de navios russos que ameaçam as águas britânicas aumentou 30%".

O Atlântico Norte é a zona onde podem operar os submarinos russos que partem das suas bases da frota do Norte ou da frota do Báltico, depois de atravessarem a passagem estratégica entre as costas da Gronelândia e do Reino Unido, particularmente vigiada pelos aliados.