Suspeito de assalto à loja de ouro no Funchal detido pela PSP e presente a juiz

O homem suspeito de ter assaltado, no passado dia 22 de Janeiro, ao final da tarde, a loja de compra e venda de ouro , na Rua 5 de Outubro, no Funchal, já foi detido pela Polícia de Segurança Pública e deverá ser presente hoje a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.

O assalto ocorreu pelas 18h50, quando o indivíduo entrou no estabelecimento munido de uma arma branca, ameaçando a funcionária que se encontrava sozinha na loja. Segundo relatou o proprietário, o suspeito terá conseguido levar cerca de 10 mil euros em ouro e numerário, após intimidar a funcionária com a ameaça de a esfaquear caso não entregasse os valores.

O proprietário contou ainda que o homem já tinha estado anteriormente no espaço, cerca de um mês antes, para vender uma peça, tendo ficado registado no sistema, e que voltou dias depois a pretexto de falar com o dono. Essas deslocações terão servido para observar rotinas, horários e a forma como eram guardados o dinheiro e os bens.

Após o crime, o suspeito colocou-se em fuga, enquanto a funcionária, apesar de não ter sofrido ferimentos, ficou bastante abalada com a situação. A PSP foi chamada ao local e iniciou diligências de investigação que culminaram agora com a detenção.

Segundo informações apuradas, o suspeito é natural da Calheta e terá antecedentes criminais. Será hoje presente a juiz para conhecer as medidas de coacção, prosseguindo a investigação.