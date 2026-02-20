Governo reúne-se na quarta-feira com partidos com assento parlamentar sobre PTRR

O Governo vai reunir-se na quarta-feira com todos os partidos políticos com assento parlamentar para discutir o programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR), cujas linhas gerais vão ser aprovadas na sexta-feira em Conselho de Ministros.

As reuniões vão realizar-se na residência oficial do primeiro-ministro e começarão às 10:00, com o JPP, e prosseguem ao longo do dia com os partidos por ordem crescente de representatividade na Assembleia da República, estando a última marcada para as 17:00, com o Chega, disse à Lusa fonte do gabinete de Luís Montenegro.

Do lado do Governo, participarão nas reuniões o primeiro-ministro, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

Este programa foi anunciado na semana passada por Luís Montenegro, na sequência das consequências das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram 18 mortes em Portugal e provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.