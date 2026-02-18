Deputados da Madeira não aplaudem intervenção do seu líder parlamentar sobre subsídio de mobilidade

Os três deputados do PSD eleitos pelo círculo da Madeira - Pedro Coelho, Vânia Jesus e Paulo Neves - mantiveram-se sentados, esta tarde, na Assembleia da República e, ao contrário dos restantes membros da bancada 'laranja', não aplaudiram de pé o discurso do respectivo líder parlamentar, Hugo Soares, que defendeu o novo modelo de subsídio de mobilidade, incluindo a ausências de dívidas fiscais para aceder ao reembolso das viagens aéreas.

Hugo Soares assumiu que os deputados insulares do PSD não concordam com o novo modelo aprovado pelo Governo de Luís Montenegro e com a posição da bancada social-democrata e que os mesmos têm liberdade para votar de forma diferente. No entanto, insistiu que não é justo que os impostos de todos os portugueses sirvam para subsidiar viagens de pessoas que não cumprem as suas obrigações fiscais. Ainda assim, garantiu que os cidadãos das ilhas não terão de entregar qualquer declaração ou certidão de não dívida para aceder ao subsídio de mobilidade, sendo que caberá, sim, ao Estado efectuar tal verificação.

Por outro lado, garantiu que o subsídio social de mobilidade foi criado em 2015 por um governo do PSD e que durante os 8 anos de governo do PS nada foi feito para o aperfeiçoar. Mas foi por iniciativa do governo da AD que, desde há três meses, os madeirenses e açorianos passaram a pagar menos pelas viagens aéreas.