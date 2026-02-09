Associação Sem Limites reúne com autarquias sobre medidas e iniciativas em curso

A Associação Sem Limites – Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais vai realizar uma série de reuniões com as Câmaras Municipais da Região com o objectivo de auscultar sobre as medidas e iniciativas actualmente em curso, bem como as que se encontram previstas, no âmbito da mobilidade reduzida e da eliminação de barreiras arquitectónicas.

"Este ciclo de reuniões pretende promover um conhecimento mais aprofundado da realidade existente em cada concelho, incentivar a partilha de boas práticas e contribuir para o reforço de políticas públicas orientadas para a inclusão, a acessibilidade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com mobilidade condicionada", indica em nota à imprensa.

O estacionamento destinado a pessoas com mobilidade reduzida, a existência de lugares reservados e condições de acessibilidade em festas, arraiais e eventos promovidos pelos municípios, bem como a eventual existência de um Plano Municipal de Acessibilidades e o respectivo grau de implementação são alguns dos assuntos que vão estar em destaque nestes encontros.

A reunião com a Câmara Municipal da Ribeira Brava acontece já amanhã, dia 10, pelas 12 horas. Segue-se Santa Cruz, no dia 23 pelas 11 horas e ainda Câmara de Lobos, a 27 de Fevereiro, pelas 10 horas.

"Esta iniciativa insere-se num esforço contínuo de diálogo institucional e de colaboração com os municípios da Região Autónoma da Madeira, valorizando o papel das autarquias na construção de territórios mais acessíveis, inclusivos e orientados para o bem-estar de todos os cidadãos", termina o comunicado.

