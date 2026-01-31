CNF volta a vencer título regional de Canoagem de Mar 2026

Após a realização do Campeonato Regional de Esperanças de Mar, a Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM) promoveu, hoje, 31 de Janeiro de 2026, o Campeonato Regional de Canoagem de Mar, "numa prova que decorreu num verdadeiro ambiente de festa nas águas da zona Oeste da Madeira", informa uma nota da ARCM, cujo resultado por equipas garantiu mais um título ao Clube Naval do Funchal (CNF).

"A competição reuniu 97 atletas, em representação da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico" conta. "Destinada às categorias SS1, SS2 e SUPC, nos escalões Juniores, Seniores e Masters, masculinos e femininos, a prova teve partida na Baía da Ribeira Brava e chegada na Baía do Funchal, num percurso de 17 quilómetros em 'downwind', com condições favoráveis ao longo de todo o trajeto", garante.

Estes foram os vencedores individuais:

SS2 Absoluto Misto – 1.º Carlota Duarte / Miguel Martins (CNF), 2.º Beatriz Santos / Rui Macedo (CNF), 3.º Francisco Rodrigues / Beatriz Azevedo (CNF);

SS2 Seniores Masculinos – 1.º Bruno Afonso / David Fernandes (CNF), 2.º António Ribeiro / Marco Gomes (CTM), 3.º Ruben Freitas / José Oliveira (ANCL);

SS2 Juniores Masculinos – 1.º Martin Perdigão / Paulo Macedo (CNF), 2.º Afonso Serrão / Noah Miranda (CNC), 3.º Samuel Pereira / Francisco Pires (CTM);

SS1 Juniores Femininos – 1.º Beatriz Chaves (CNF);

SS1 Juniores Masculinos – 1.º João Nascimento (CNC), 2.º Mateus Freitas (CNC);

SS1 Seniores Femininos – 1.º Kamila Roberts (CNC), 2.º Oriana Freitas (CNF);

SS1 Seniores Masculinos – 1.º Bernardo Pereira (CNC), 2.º João Ornelas (ANCL), 3.º Célio Alves (ANCL);

SS1 Seniores Femininos – 1.º Carlota Duarte (CNF), 2.º Kamila Roberts (CNC);

SS1 Masters A Masculinos – 1.º Luís Costa Freitas (CNC);

SS1 Masters B Masculinos – 1.º Agostinho Órfão (CNC).

Assim, na classificação colectiva, "a vitória pertenceu ao Clube Naval do Funchal, com 10.411 pontos, seguido do Centro Treino Mar, com 9.387 pontos, e da Associação Náutica de Câmara de Lobos, com 6.708 pontos", conta a ARCM.

"De salientar que os Campeões Regionais irão representar a Região Autónoma da Madeira no Campeonato Nacional da especialidade, levando a canoagem madeirense à competição ao mais alto nível nacional", garante.