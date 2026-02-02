Guarda-redes Alfonso Pastor é reforço do Marítimo
Alfonso Pastor, guarda-redes espanhol de 25 anos, é reforço do Marítimo. O guarda-redes espanhol estava no Rio Ave desde o início da temporada. Contudo, pelos vilacondenses não disputou qualquer jogo. Alfonso Pastor fez grande parte da formação no Sevilha e chegou, inclusive, a jogar na equipa principal. Representou ainda o Castellón e Levante. Alfonso Pastor junta-se, assim, ao avançado José Melro, ex-Benfica B, como reforços de Inverno do Marítimo.