Tecnologia para relações mais saudáveis

“O objectivo é melhorar a relação com os outros de forma mais assertiva. Quando os comportamentos são adequados, os benefícios reflectem-se a nível físico, emocional e social”, concluiu Alexandre Azevedo, aluno do 4.º ano do curso de Enfermagem e representante da sua turma, à margem do X Simpósio da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira.

O estudante explicou que o trabalho apresentado no Simpósio resulta de um projecto pedagógico desenvolvido ao longo dos quatro anos da licenciatura, centrado na identificação de problemáticas emergentes e na intervenção em contexto real.

O projecto começa com um levantamento de necessidades, permitindo identificar áreas que carecem de intervenção e dotar os alunos de ferramentas e estratégias úteis para o futuro profissional. Após essa fase inicial, é definido um foco de actuação que sustenta a intervenção realizada no último ano do curso.

“Este momento serve para mostrar o trabalho desenvolvido ao longo dos quatro anos, os resultados alcançados, o que foi identificado e de que forma conseguimos contribuir para a melhoria das práticas”, explicou Alexandre Azevedo.

Uma das principais conclusões do projecto é que o objectivo não passa por restringir o uso das redes sociais, da internet ou do smartphone, mas por promover uma utilização mais responsável. “É um tema emergente, ainda com muito para explorar, mas já existe uma preocupação crescente por parte das entidades reguladoras”, afirmou.

O estudante sublinhou a importância de reforçar a literacia em saúde e o conhecimento dos jovens, de modo a melhorar competências pessoais e a optimizar o tempo de utilização das tecnologias, orientando-o para relações mais saudáveis e socialmente mais ricas.

Quanto aos impactos na saúde, Alexandre Azevedo destacou efeitos tanto a nível físico como comportamental. O uso excessivo das tecnologias pode contribuir para a inactividade física e potenciar comportamentos de isolamento social. Nesse sentido, o projecto procurou incentivar a partilha de experiências, o fortalecimento das relações entre pares e o contacto interpessoal directo.