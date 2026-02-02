Atalaia Living Care sem registo de novas infecções de sarna

Conforme noticiado ontem pelo DIÁRIO, a Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração do Atalaia Living Care, localizado no Caniço, regista nove casos confirmados de escabiose, vulgarmente conhecida por sarna.

Atalaia Living Care regista nove casos confirmados de sarna Nove idosos da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração do Atalaia Living Care encontram-se infectados com escabiose, vulgarmente conhecida por sarna. A informação foi confirmada ao DIÁRIO por fonte da Direcção da instituição.

Contactada novamente hoje, a direcção da instituição garantiu que, desde a identificação inicial da situação não se registaram novos casos e que será feita uma comunicação, caso se dectete novas infecções.

Em declarações ao DIÁRIO, a mesma fonte explicou que o plano de contingência foi activado de imediato e permanece em execução. "Foi aplicado um plano de contingência para o controlo das doenças infecto-contagiosas", afirmou, detalhando que estão em curso medidas como a identificação e diagnóstico precoce, o isolamento, prestação de cuidados aos utentes infectados, prevenção da transmissão, tratamento e cuidado aos colaboradores em casos de infecção ou suspeita.

A situação está a ser acompanhada pela direcção clínica que, de acordo com a fonte, está "preparada, pois acompanha e integra o Programa de Prevenção e Controle das Infecções Microbianos do Serviço de Saúde."

A informação foi avançada, ontem, pela RTP-Madeira, tendo sido comunicada aos familiares destes utentes em isolamento.