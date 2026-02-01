Atalaia Living Care regista nove casos confirmados de sarna

Nove idosos da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração do Atalaia Living Care encontram-se infectados com escabiose, vulgarmente conhecida por sarna. A informação foi confirmada ao DIÁRIO por fonte da Direcção da instituição.

Segundo a mesma fonte, o plano de contingência para o controlo de doenças infecto-contagiosas foi activado de imediato. “Estão a ser aplicadas todas as medidas de controlo da infecção. Existem casos fortemente suspeitos que se encontram isolados, mesmo antes da confirmação definitiva. Perante determinados critérios clínicos, a confirmação acaba por ser praticamente certa”, explicou.

Além dos nove utentes confirmados, estão a ser implementados cuidados reforçados junto dos profissionais que lidam directamente com estes residentes. “Estão a ser cumpridos todos os procedimentos e seguido rigorosamente o protocolo definido. Naturalmente, preocupa-nos o bem-estar dos utentes mais idosos, muitos deles com elevado grau de dependência, o que torna estas situações particularmente delicadas”, acrescentou a fonte.

A situação, inicialmente noticiada pela RTP/Madeira, foi comunicada aos familiares dos utentes que se encontram em isolamento. A Unidade de Cuidados Continuados do Atalaia Living Care tem 261 utentes e integra o Programa de Prevenção e Controlo de Infecções do SESARAM.

De acordo com a Direcção, a preocupação manifestada pelas famílias é “compreensível”, assim como a atenção redobrada por parte dos colaboradores. Ainda assim, sublinha-se que se trata de profissionais com formação específica e experiência em contextos de controlo de infecção. “São equipas treinadas, integradas no programa de controlo de infecções, com formação contínua e experiência adquirida, nomeadamente durante a pandemia da COVID-19, que foi uma aprendizagem muito exigente nesta área.”