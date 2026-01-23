Um momento de apoio comunitário marcou, esta manhã, a chegada de uma idosa com mobilidade reduzida à sessão de abertura do I Fórum Living Care, dedicado ao tema 'Mais Anos, Mais Desafios', que decorre durante todo o dia de hoje no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Na ocasião, a idosa deslocou-se ao local acompanhada por um familiar, que acabou por imobilizar a viatura momentaneamente na via pública, com o objectivo de retirar a senhora do interior do automóvel para a cadeira de rodas.

Durante o rápido processo, e face às dificuldades sentidas, agentes da Polícia de Segurança Pública da esquadra de Câmara de Lobos, prontamente disponibilizaram-se para prestar auxílio.

Ao apoio inicial, rapidamente juntaram-se dois agentes do corpo de segurança pessoal do presidente do Governo Regional, que se encontravam no local no âmbito do evento. A situação foi resolvida em poucos minutos, permitindo que a idosa prosseguisse para o espaço onde decorria a iniciativa, sem registo de constrangimentos causados na circulação rodoviárias nas imediações.

No momento, um dos presentes comentou que se tratava de um exemplo de que a actuação policial iria além da fiscalização, referindo que "os polícias não são só para passar multas", enaltecendo o papel das autoridades no apoio à comunidade, nomeadamente em programas que visam esse mesmo apoio e acompanhamento.

O episódio foi registado em imagens e ilustra uma acção de colaboração espontânea entre elementos das forças de segurança, no contexto da realização de um evento público que juntou dezenas de idosos e que no concelho de Câmara de Lobos.