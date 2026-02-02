Despesa com festas na Madeira ultrapassou 6 milhões de euros no ano passado

O investimento em espectáculos e eventos culturais aumentou em 2025, tendo ultrapassado os 6 milhões de euros. A esmagadora maioria dos contratos foi promovida pelas câmaras municipais, em ano de eleições. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em grande destaque na primeira página é referente ao jogo Sporting-Nacional de ontem à noite, que terminou em 2-1. A resistência dos alvi-negros terminou nos descontos, tendo o Nacional deixado escapar o ponto no último minuto do jogo contra o bi-campeão, em Alvalade. No domingo, a equipa madeirense recebe o Casa Pia. Também ontem, o Marítimo arrancou um empate em Santa Maria na Feira, isto num jogo em que se viu reduzido a nove jogadores.

Outro tema abordado nesta edição é a grande afluência ao voto antecipado. Mais de 2.800 eleitores interromperam o descanso de domingo para a ida às urnas no Funchal.

“Região precisa do padel internacional”. A afirmação é de Eliano Marques, que vai lançar um circuito regional e levar esta modalidade a todos os concelhos. O FIB Bronze Madeira arranca sexta-feira, no Funchal.

Por fim, há uma notícia sobre uma plataforma que ajuda os viajantes a viverem como locais. A ‘Explore-It’ aposta numa forte ligação ao território.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.