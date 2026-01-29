Mais de metade da despesa foi para saúde e energia
A notícia que faz a manchete da edição do DIÁRIO desta quinta-feira revela que mais de metade da despesa foi para saúde e energia. Com 103 contratos públicos celebrados no valor global de 214,3 milhões de euros, a Empresa de Electricidade da Madeira foi a maior adjudicatária de 2025.
Ilustrada com uma fotografia com pinheiros visivelmente doentes, dizemos-lhe que o nemátodo arrasa 62% daquelas árvores. A área do pinheiro-bravo caiu para mais de metade nos últimos 17 anos, muito à conta do parasita. Em contraciclo, o eucaliptal ganhou 3 mil hectares e representa já 27,1% da superfície da floresta madeirense.
Se no continente a depressão Kristin fez pelo menos cinco mortos, na Madeira o Joseph castiga o Paul do Mar. O galgamento das ondas causou estragos em barcos, carros e deixou algumas casas sem luz.
Em destaque na actualidade, saiba que Albuquerque ‘chuta’ venda do hospital para 2030 e que os apoios sociais chegam a 14 mil famílias do Funchal, com o pacote de ajudas no valor de 1,5 milhões a ser hoje aprovado.
Estas e outras notícias pode ler na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto na versão e-paper, como no tradicional papel, que poderá receber, comodamente, numa morada por si indicada. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.
Bom dia, com boas leituras!