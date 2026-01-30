Pagamentos em atraso sobem para 332,3 ME no ano passado

Os pagamentos em atraso das entidades públicas fixaram-se em 332,3 milhões de euros em 2025, com um aumento de 37,4 milhões de euros face ao ano anterior, foi anunciado.

"No final de dezembro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 332,3 milhões de euros, o que representa um aumento de 37,4 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior", revelou a síntese de execução orçamental.

Já em comparação com o mês anterior, verificou-se uma descida de 394,7 milhões de euros.

De acordo com o documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO), a evolução homóloga é justificada pelo aumento na área da saúde (47,3 milhões de euros) e nas Entidades Públicas Reclassificadas (18 milhões de euros).

No entanto, constatou-se um recuou na Administração Regional (-30,6 milhões de euros).

Por sua vez, para a variação mensal pesou a evolução em todos subsetores, com destaque para a área da saúde (-374,3 milhões de euros), "para a qual contribuíram as entradas de capital de 600 milhões de euros e os reforços dos Contratos-Programa de 206 milhões de euros nas unidades de saúde EPE, realizadas no presente mês de dezembro," para a regularização de dívidas a fornecedores.