Baile de Carnaval do Centro Comunitário Regional culmina em alegria, inclusão e partilha

A secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença esta quinta-feira, 19 de Fevereiro, na cerimónia de entrega de prémios do Baile de Carnaval, uma iniciativa do Centro Comunitário Regional, que decorreu na discoteca Vespas, no Funchal.

A governante esteve acompanhada pela responsável do Centro Comunitário Regional, Fernanda Giannotta, pela directora Regional de Cidadania e Assuntos Sociais, Graça Moniz, e pela presidente da Junta de Freguesia da Sé, Fabrícia Teixeira, num evento que reuniu cerca de 500 utentes, provenientes de 12 instituições da Região.

Já assumido como uma tradição do período carnavalesco, o Baile de Carnaval é um verdadeiro encontro intergeracional e comunitário, que promove convívio, partilha e celebração. Através da música, da animação e da criatividade das fantasias, esta iniciativa reforça as políticas de envelhecimento ativo, contribui para combater o isolamento social e incentiva a inclusão e a proximidade entre instituições e utentes.

Na ocasião, Paula Margarido destacou a importância de iniciativas que “promovem o bem-estar, a interação social e a valorização da população sénior”, sublinhando o compromisso do Governo Regional com políticas públicas orientadas para a qualidade de vida e para a participação activa de todos os cidadãos.

O evento é organizado por Fernanda Giannotta desde 2007, tendo começado no Centro Comunitário do Funchal e transitado posteriormente para o Centro Comunitário Regional aquando da sua fundação. Ao longo dos anos, o Baile de Carnaval consolidou-se como uma iniciativa emblemática do calendário festivo, reunindo dezenas de instituições e centenas de participantes num ambiente de alegria, dignidade e inclusão.