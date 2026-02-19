“Vamos manter uma infra-estrutura insustentável à custa dos contribuintes?”

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, admitiu que o projecto das algas no Porto Santo poderá ser encerrado, sublinhando que a principal questão é avaliar a sua sustentabilidade financeira.

Questionado sobre o eventual fim da iniciativa, referiu que o projecto científico foi financiado por fundos destinados à ciência. “O projecto científico foi financiado pelos fundos da ciência e nós, como sabem, quando eu cheguei ao Governo tentámos aproveitar a infra-estrutura para a rentabilizar”, afirmou, à margem da visita às novas instalações do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, na Rua de São Pedro, no Funchal.

Fábrica das microalgas não vinga após investimento de 54 milhões O seu DIÁRIO traz hoje em destaque uma notícia sobre a fábrica das microalgas no Porto Santo, um projecto que não vinga após investimento de 54 milhões de euros. A Empresa de Electricidade da Madeira admite que o futuro da unidade da ‘Ilha Dourada’ passa pela alienação ou pela desactivação a curto prazo. Os trabalhadores podem ser integrados nos quadros da Eléctrica ou da Administração Pública regional.

Segundo o governante, houve um esforço no sentido de tornar o equipamento viável, envolvendo a entidade responsável pela sua gestão. “Foi feito um esforço por parte da empresa no sentido de tentar aproveitar aquilo que estava construído”, disse.

Miguel Albuquerque destacou ainda a preocupação social associada ao processo. “Tivemos o cuidado de integrar o pessoal que trabalhava nessa infra-estrutura nos quadros do Governo do Porto Santo, para que ninguém fosse para o desemprego”, acrescentou.

Contudo, colocou o dilema em termos claros: “A questão que está aqui é saber se vamos manter uma infra-estrutura que não é sustentável do ponto de vista financeiro à custa do dinheiro dos contribuintes ou se é melhor tomarmos uma decisão e travar este gasto, que não tem possibilidade de ser recuperado”.