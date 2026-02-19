IMT investe 2,6 milhões em nova sede no Funchal

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) na Madeira mudou-se, a 26 de Janeiro, para novas instalações na Rua de São Pedro, n.º 25 e 27, no Funchal, concentrando agora todos os serviços no mesmo edifício, com o objectivo de melhorar as condições de trabalho e de atendimento ao público.

A nova sede foi visitada esta quinta-feira pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, numa deslocação em que o presidente do IMT, João Pedro Sousa, destacou o volume de procura registado na Região. Segundo revelou, só no último ano foram realizados cerca de 54 mil atendimentos presenciais, enquanto o call center recebe, em média, 1.600 chamadas por mês.

O edifício, um antigo palacete que se encontrava em ruínas, foi reabilitado pelo Governo Regional através da PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A., tendo a obra sido concluída no final do ano passado, o que permitiu a mudança dos serviços. O IMT ocupa o espaço na qualidade de arrendatário. O investimento global ronda os 2,6 milhões de euros, valor referido durante a visita.

Na ocasião, Pedro Sousa sublinhou o esforço de requalificação do património e a importância de dotar os serviços públicos de melhores condições de funcionamento, complementando que este tipo de investimento contribui para uma administração mais eficiente.

Sobre o processo relativo às licenças TVDE, recordou que está em curso um estudo para analisar a situação, já tendo sido desenvolvido trabalho significativo, sendo esperado um relatório preliminar em breve. A suspensão actualmente em vigor estava inicialmente prevista até Março, podendo, contudo, ser prorrogada pelo Governo Regional, caso se justifique, até à conclusão do estudo nas próximas semanas ou meses.