Eleições Internas do PSD marcadas para 18 de Março

O Conselho Regional do PSD/Madeira aprovou, hoje, o Regulamento da Eleição da Comissão Política e do Secretariado, assim como com o agendamento do XX Congresso Regional do PSD/Madeira para os próximos dias 18 e 19 de Abril, precedido de Eleições Internas a 18 de Março.

Esta foi uma das conclusões desta reunião magna que, à semelhança do que sucedeu na Comissão Política realizada no início desta semana, também expressou a sua solidariedade a todos os portugueses afectados pelo temporal.

“Devo destacar a nossa solidariedade, realçada aqui neste Conselho, para com todos os Portugueses que sofreram com a intempérie que ocorreu e ainda decorre no território continental, esperando que haja solidariedade para com todos eles, com a rapidez que é absolutamente necessária nestas circunstâncias, tal como aconteceu quando nós tivemos a nossa infeliz intempérie aqui na Região, no dia 20 de Fevereiro”, destacou João Cunha e Silva, presidente da Mesa deste órgão.

Em matéria de conclusões, o dirigente social-democrata destacou, também, a eleição democrática do Presidente da República, sublinhando que existem “motivos de esperança para acreditar que o relacionamento com as Regiões Autónomas irá acontecer com serenidade, diálogo e evolução”.

Neste seguimento, Cunha e Silva considera que é tempo de "exigir, no que toca ao Governo da República, a resolução e a clarificação de dossiês fundamentais, como é o caso do Subsídio Social de Mobilidade", cujas alterações recentes classificou de “uma afronta e um ataque inaceitável”.

O presidente da Mesa do Conselho Regional do PSD/Madeira disse ainda esperar que "seja reposta a situação que mais beneficie a população madeirense e que, a curto prazo, tudo se resolva".

A evolução do Programa de Governo – "com resultados expressivos e notáveis no crescimento económico, na redução fiscal e na construção de mais habitação" – foi também destacada neste Conselho Regional, no qual também foi lembrada a realização da Festa da Herdade do Chão da Lagoa, no próximo dia 19 de Julho e a 'rentrée' política no Porto Santo, a 8 de Agosto.