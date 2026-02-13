Marcelo faz apelo às seguradoras para agilizarem peritagens

O Presidente da República apelou hoje às seguradoras para agilizarem as peritagens, notando que está a demorar-se muito tempo com os relatórios de sinistro.

"As seguradoras têm que agilizar as peritagens", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas em Coimbra, numa visita surpresa ao concelho, acompanhado pela presidente da Câmara.

Ao lado do chefe de Estado, Ana Abrunhosa confirmou a situação: "Estão a demorar muito nos relatórios e esses relatórios são muito importantes mesmo para os apoios [dados pelo Estado]".

Marcelo Rebelo de Sousa disse que o ministro das Finanças já falou com representantes das seguradoras e que o primeiro-ministro mostrou-se na quinta-feira "preocupadíssimo com isso", numa conversa que teve com Luís Montenegro.

O primeiro-ministro "vai, com certeza, contactar com o regulador dos seguros e com a associação representativa dos seguradores, porque não há razão para demorar tanto tempo os relatórios e as peritagens", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa alertou que, caso essas perícias e relatórios não avancem num espaço curto de tempo, será "um prejuízo irreversível".