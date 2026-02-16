Tiroteio em jogo de hóquei nos EI faz duas vítimas mortais

Um tiroteio hoje durante um jogo de hóquei no gelo em Rhode Island, perto da cidade norte-americana de Boston (nordeste), fez duas vítimas mortais, além do atirador, segundo a polícia local.

A chefe da polícia de Pawtucket, Tina Goncalves, disse aos jornalistas que outras três vítimas estão hospitalizadas em estado grave na sequência do ataque na Dennis M. Lynch Arena, na localidade de Pawtucket.

"Aparentemente, foi um ataque premeditado, possivelmente relacionado com uma disputa familiar", afirmou, sem dar detalhes sobre o suspeito ou a idade das vítimas.

Antes, a Câmara Municipal de Pawtucket confirmou a morte da menina durante um jogo de hóquei do liceu, segundo o canal local WJAR, afiliado da rede CBS.

Do lado de fora do ringue de hóquei no gelo estão agora famílias em lágrimas e jogadores, ainda equipados, sob forte presença policial e com helicópteros a sobrevoarem a zona, segundo a mesma fonte.

Há apenas dois meses, um indivíduo de origem portuguesa baleou e matou duas pessoas na Universidade de Brown, na cidade vizinha de Providence.