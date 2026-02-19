Dados de 1,2 milhões de contas bancárias em França foram consultados de forma "ilegítima"

"Acessos ilegítimos" ao ficheiro nacional francês de contas bancárias permitiram a "um agente malicioso" consultar os dados de cerca de 1,2 milhões de contas desde o final de janeiro, anunciou ontem o Ministério da Economia da França.

"Investigações conduzidas pela Direção-Geral das Finanças Públicas (DGFiP) permitiram identificar acessos ilegítimos ao ficheiro nacional de contas bancárias", escreve o ministério num comunicado.

"A partir do final de janeiro de 2026, um agente malicioso, que usurpou as credenciais de um funcionário com acesso no âmbito da troca de informações entre ministérios, conseguiu consultar parte deste ficheiro, que regista todas as contas bancárias abertas em instituições bancárias francesas e contém dados de caráter pessoal", lê-se também na nota.

Os dados em causa são: "informações bancárias (RIB/Iban), identidade do titular, morada e, em alguns casos, o identificador fiscal do utilizador", enumera o ministério.

Questionada pela agência de notícias francesa AFP, a DGFiP defendeu, no entanto, que o ficheiro em questão "não permite consultar os saldos das contas bancárias, quanto mais realizar operações".

Segundo o ministério, "assim que o incidente foi detetado, foram tomadas medidas imediatas de restrição de acesso para parar o ataque, limitar a abrangência dos dados consultados e extraídos desta base - que reunia 1,2 milhões de contas - e prevenir qualquer nova consulta ilegítima".

Os titulares das contas afetadas "receberão nos próximos dias uma informação individual alertando-os de que um acesso aos seus dados pode ter sido constatado".