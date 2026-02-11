Formas orgânicas inspiram nova coleção da Decoreve

Há novidades à espreita na Decoreve, prontas para transformar a sua sala de estar no verdeiro centro da casa. Porque se há divisões que se limitam a cumprir uma função, há outras que definem o ambiente e conforto de um lar.

O ponto de partida desta nova coleção – disponível no número 104 da Rua Vale da Ajuda – está nas linhas curvas e nas formas orgânicas. Logo à entrada, o sofá de silhueta envolvente suaviza o espaço e quebra a rigidez das paredes. As almofadas com padrões geométricos acrescentam um toque de personalidade.

Também a madeira natural da consola ‘aquece’ o espaço. Sobre ela, surgem peças decorativas – esculturas e elementos em dourado – que introduzem textura e profundidade, enquanto a arte abstrata na parede intensifica essa linguagem contemporânea, num diálogo subtil entre tons neutros e terrosos.

O contraste entre o tapete escuro e o mobiliário confere densidade visual. Já a iluminação, com candeeiros de desenho arrojado, assume um papel quase cénico. Os espelhos ampliam a perceção de espaço e refletem a luz, contribuindo para uma sala mais luminosa e sofisticada.

Assim se apresenta a nova coleção da Decoreve. Uma proposta equilibrada, atual e com personalidade. Para um espaço pensado para receber, descansar e viver com conforto.

Descubra a Decoreve e deixe-se inspirar. Porque cada casa merece ser um verdadeiro lar.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104, Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]