Identificar tentativas de fraude bancária

As fraudes bancárias são cada vez mais comuns, sofisticadas e convincentes. Conhecer comportamentos que os bancos nunca adoptam é uma das formas mais eficazes de proteger o seu dinheiro e os seus dados pessoais.

Um dos principais sinais de alerta nas mensagens fraudulentas é a solicitação de dados confidenciais. Importa saber que os bancos não pedem informações pessoais sensíveis, nem solicitam cliques urgentes em links ou a instalação de aplicações fora das lojas oficiais.

Se receber um pedido desse tipo, é muito provável que esteja perante uma tentativa de fraude.

Neste Explicador, conheça algumas situações frequentes e saiba como agir em cada uma delas.

Clicar em links ‘urgentes’

Regra geral, os bancos não entram em contacto por e-mail ou mensagem com links para resolver problemas urgentes, como desbloquear acessos aos canais digitais, regularizar pagamentos em atraso ou validar dados.

Em caso de dúvida, evite clicar nos links recebidos. O mais seguro é contactar directamente o gestor de conta ou a linha de apoio do banco para confirmar a situação.

Outro cuidado importante é nunca aceder ao homebanking através de links enviados em mensagens ou e-mails, nem por endereços guardados nos favoritos do navegador. O mais seguro é escrever o endereço oficial do banco.

Transferir dinheiro “por motivos de segurança”

Nenhuma instituição bancária pede transferências para proteger a conta do cliente. Se receber uma chamada com esse pedido, termine-a de imediato, bloqueie o contacto e confirme directamente com o banco se existe algum risco real.

Há ainda uma recomendação útil: antes de confirmar uma transferência, o sistema deve apresentar o nome do titular da conta de destino. Caso isso não aconteça, não finalize a operação.

Devolver dinheiro recebido por “engano”

Se receber uma transferência indevida, o banco consegue reverter a operação sem necessidade de enviar dinheiro de volta. Consulte o extrato da conta e, se não tiver valores desconhecidos, não precisa de realizar qualquer transferência.

Caso receba um contacto a pedir devolução, denuncie a situação. Se detectar um valor que não reconhece, contacte a sua agência bancária para confirmar a origem da transação.

Aceder ao ‘homebanking’ fora do site oficial

Existem casos de sites falsos muito semelhantes aos verdadeiros, criados para obter credenciais de acesso.

Introduza os seus dados apenas quando tiver a certeza de que está no site legítimo. Evite aceder através de links enviados por e-mail, SMS ou redes sociais.

‘Apps’ fora das lojas oficiais

As aplicações bancárias legítimas estão disponíveis nas lojas oficiais (App Store ou Play Store). Se receber links para instalar aplicações por outros meios, elimine a mensagem e informe o banco.

Pagamentos antecipados

Embora seja normal a cobrança de comissões associadas a créditos, nenhum banco legítimo solicita pagamentos para contas de terceiros antes de apresentar uma proposta formal.

Perante essa situação, não avance com o pagamento. Consulte o preçário da instituição e confirme junto das entidades reguladoras se a instituição está autorizada a prestar o serviço.

Pop-ups a solicitar dados

Sites bancários legítimos não utilizam janelas pop-up para solicitar credenciais de acesso.

Se surgir uma janela desse tipo, não introduza dados nem clique em links enviados por mensagens ou redes sociais.

Enviar dados confidenciais

Nenhum banco solicita por telefone, e-mail, SMS ou redes sociais dados pessoais, códigos de acesso, códigos de autenticação por SMS, posições do cartão-matriz ou fotografias desse cartão.

Se receber esse pedido, desligue de imediato, bloqueie o contacto e comunique a situação ao banco.

Propostas de investimento

Propostas com retornos elevados e garantidos devem levantar suspeitas. Não é possível garantir rendimentos altos sem risco significativo.

Contactos insistentes com promessas desse tipo são frequentemente associados a fraude.

Acesso remoto ao computador ou telemóvel

Os bancos não precisam de aceder remotamente ao computador ou telemóvel dos clientes para resolver problemas ou desbloquear contas.

Se alguém solicitar esse acesso, desligue a chamada, bloqueie o contacto e informe o banco.

A maioria das tentativas de burla tem um elemento comum: a urgência. Os burlões procuram criar pressão para que a vítima reaja sem tempo para reflectir.

Sempre que receber comunicações de contactos desconhecidos — mesmo que aleguem representar o seu banco — confirme a informação por canais oficiais antes de agir.

Cuidados a ter:

Foto Shutterstock

Usar apenas canais oficiais;



Confirmar beneficiários antes de fazer uma transferência;

Ler mensagens com atenção;

Contactar o banco em caso de dúvida;

Evitar erros comuns: agir por impulso, clicar em links, partilhar códigos e confiar em chamadas inesperadas;

Nunca guarde passwords no browser;

Proteger o cartão-matriz;

Usar browsers com bloqueio de janelas pop-up,

Fonte: Deco Proteste