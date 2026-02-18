Ameaças com arma branca em apartamento no Caniçal

Uma situação de desordem num apartamento T1 no Caniçal levou, durante o dia de ontem, à intervenção das autoridades, após alegadas ameaças com recurso a arma branca.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, estariam a residir 14 homens, todos imigrantes. A ocorrência envolveu desacatos e ameaças, alegadamente com recurso a uma arma branca durante o conflito.

Um dos alegados agressores colocou-se em fuga, estando a situação agora a cargo das autoridades competentes.

Até ao momento, não há registo de detenções.