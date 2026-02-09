O saldo da Balança Comercial da madeira com o estrangeiro cresceu em 2025 a um nível relevante face a 2024, sendo positivo em 183,2 milhões de euros, o crescimento face ao ano anterior foi de 176%. Os dados provisórios foram divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira denotando-se por isso um superávit entre exportações e importações bem acima dos 66,3 milhões de euros registados em 2024, "mantendo-se assim a tendência manifestada desde 2017 de saldos positivos" de bens vendidos e comprados com o estrangeiro.

"A taxa de cobertura das importações pelas exportações em 2025 foi de 158,7%, superior à registada no ano precedente, que se fixou em 122,0%", acrescenta a DREM. Na prática, vendeu-se quase 500 milhões de euros de bens e comprou-se pouco mais de 310 milhões de euros.

"Em 2025, o total de exportações de empresas com sede na RAM rondou os 495,2 milhões de euros, tendo aumentado 34,7% face a 2024, constituindo um novo máximo histórico, enquanto as importações se fixaram nos 312,0 milhões de euros, o segundo valor mais alto da série, crescendo 3,5% comparativamente ao ano precedente", explica.

Foto DREM

"No ano em referência, a maioria da saída de bens destinou-se a países terceiros (54,6% do total), enquanto, do lado das importações, manteve-se a preponderância dos países da União Europeia (81,2%)", acrescenta a autoridade estatística regional. "É de notar, contudo, que esta informação se refere somente ao comércio com o estrangeiro realizado por empresas sediadas na Região Autónoma da Madeira, o qual é uma parcela ínfima da entrada e saída de bens na Região", esclarece.

"Com efeito, a maioria das trocas comerciais que a RAM realiza são com o Continente", garante. Contudo, "não existe à data informação estatística sobre este tipo de comércio. De notar também a participação que as empresas sediadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) têm no comércio internacional de ambos os fluxos. Segundo o último estudo da DREM neste âmbito, que teve como objeto o ano de 2024, 75,4% das exportações e 41,7% das importações foram efetuadas por empresas sediadas no CINM", conclui.