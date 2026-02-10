Bicicleta roubada de garagem em São Martinho

Uma bicicleta foi furtada da garagem de um particular na zona de São Martinho

De acordo com o proprietário, este veículo, do modelo Superstrata Terra, de cor azul celeste, "é única na Madeira, pelo que será facilmente reconhecida se estiver a circular ou à venda".

O dono já apresentou queixa na PSP, que está a investigar o caso, e apela a quem tenha informações sobre o paradeiro da bicicleta para que contacte as autoridades competentes.