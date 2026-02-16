Mourinho revela Benfica na máxima força com regressos de Bah e Ríos

A aptidão de Bah e Ríos deixa o Benfica praticamente na máxima força frente ao Real Madrid, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, revelou hoje o treinador José Mourinho.

"Alexander Bah e Richard Ríos também regressam e estão para jogar. Tenho todos, falta Joshua Wynder e João Veloso. Agora tenho um bom plantel, equilibrado, com opções e miúdos que aparecem, crescem e vão tendo os seus minutos. Criámos um determinado estilo de jogo, sempre adaptado aos jogadores que tínhamos à disposição, mas agora temos a capacidade de ser mais imprevisíveis e podemos fazer coisas diferentes, num grupo muito mais compacto", afirmou José Mourinho.

Em conferência de imprensa no Benfica Campus, no Seixal, o treinador adiantou a disponibilidade do defesa direito e do médio, já após confirmados os regressos de Dedic e Aursnes, para uma eliminatória em que não pensa ser preciso um 'milagre' para os 'encarnados' seguirem em frente.

"Não penso que seja preciso um milagre para o Benfica eliminar o Real Madrid. Eu penso que é preciso um Benfica a um nível máximo, quase a roçar a perfeição, que não existe, mas um milagre não. O Real Madrid é o Real Madrid, com ambições na competição que não comparamos. A única coisa comparável é que o Real Madrid é um clube gigantesco, e o Benfica também. O futebol tem este poder e podemos ganhar", frisou Mourinho, que negou rumores de um regresso aos espanhóis.

Os 'encarnados' voltam a defrontar o Real Madrid depois do triunfo por 4-2, para a oitava e última jornada da fase de liga, em que um golo do guarda-redes Trubin no período de compensação assegurou a continuidade dos lisboetas na competição.

"Se ganhar uma vez ao Real Madrid é muito difícil, ganhar duas é muito mais, três ainda mais difícil é. Uma equipa grande que perdeu e está ferida é uma coisa que eu conheço praticamente desde sempre. O mais importante de tudo isso será a motivação que o Real Madrid tem, não de eliminar o Benfica, mas de ganhar a Liga dos Campeões. Isso é o que de mais forte eles poderão ter para a partida", alertou.

Frente a um Real Madrid que é o "candidato número um" a vencer o torneio, dado o historial que apresenta, José Mourinho diz esperar um adversário "parecido com o que foi no pós-Lisboa", respondendo ao desaire com três vitórias consecutivas.

"Da nossa parte, ganhámos, sabemos porque é que ganhámos e sabemos que o jogo não será uma cópia. O Real Madrid teve uma evolução importante enquanto equipa, mas pedi aos jogadores para jogarem com a alegria de quem merece estar aqui. Vamos desfrutar do encontro e esperamos que o resultado nos possibilite ir a Madrid competir pela qualificação", salientou o técnico setubalense, de 63 anos.

Benfica e Real Madrid defrontam-se na terça-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, que contará com a arbitragem do francês François Letexier.