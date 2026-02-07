Portugal volta hoje às urnas para decidir o próximo Presidente da República

Hoje, 8 de Fevereiro, decorre a segunda volta das eleições presidenciais em Portugal, em que os eleitores são chamados novamente às urnas para escolher o próximo Presidente da República.

Esta segunda volta foi necessária porque nenhum dos 11 candidatos conseguiu obter mais de 50% dos votos na primeira volta realizada a 18 de Janeiro. Seguro liderou com cerca de 31%, seguido de Ventura com cerca de 23% dos votos, valores que garantiram a ambos a passagem ao segundo turno.

Mas há mais há mais na agenda deste domingo:

07h00: 13.ª edição XIII Trail do Porto Moniz 2026;

10h00: Taça da Madeira de Esperanças e do Campeonato Regional de Esperanças, competições integradas no calendário regional e nacional da modalidade, na baía do Funchal;

10h00 às 18h00: 9.ª edição da Mostra das Camélias, na freguesia dos Prazeres

10h00 às 20h00: FIP Bronze Madeira - Torneiro Internacional, na Quinta do Padel;

11h00: AD Camacha joga frente ao Limianos do Campeonato de Portugal, no Estádio da Camacha;

11h00: Ireneu Barreto exerce direito de voto, na Secção de voto n.º 2 da freguesia da Sé - Câmara Municipal do Funchal;

11h00: Célia Pessegueiro exerce direito de voto, no Centro Cultural John dos Passos - Ponta do Sol;

11h30: Élvio Sousa exerce direito de voto, na secção de voto do Salão Paroquial de Gaula - Sul;

12h00: José Manuel Rodrigues exerce direito de voto, na Escola da Ajuda;

15h30: Nacional defronta o Casa Pia da I Liga, no Estádio da Madeira;

16h00: Festa de São Brás - Campanário.

Principais acontecimentos registados no dia 8 de Fevereiro:

1774 - É criada a Fábrica de Camurças, Pelicas e Pergaminhos do Porto.

1828 - Nasce o escritor francês Jules Verne, conhecido nos países de língua portuguesa como Júlio Verne, autor de "20 mil Léguas Submarinas" e "Volta ao Mundo em 80 Dias".

1840 - Almeida Garrett profere o célebre discurso "Porto Pyreu", em defesa do pensamento liberal e do Governo do conde de Bonfim.

1860 -- Morre, com 33 anos, o poeta romântico António Augusto Soares de Passos.

1861 - Formação dos Estados Confederados da América, com a reunião dos Estados do Sul, pró-esclavagistas, na base da guerra da secessão dos Estados Unidos.

1888 - A Cartilha Maternal de João de Deus é reconhecida como projeto de interesse para a Instrução Pública nacional pela Câmara dos Deputados.

1908 - Funerais de D. Carlos e do príncipe herdeiro Luís Filipe, em Lisboa.

1915 -- Estreia de "O Nascimento de Uma Nação", de D.W.Griffith, em Los Angeles, Estados Unidos.

1916 -- Nasce o Movimento Dada, movimento artístico da chamada vanguarda moderna, iniciado em Zurique e formado por um grupo de escritores, poetas e artistas plásticos.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. As tropas portuguesas chegam à zona de Thérouane, na Flandres francesa.

1921 -- Morre, com 62 anos, o cantor lírico Francisco de Andrade.

1926 -- Morre, com 64 anos, o biólogo britânico William Bateson, um dos fundadores da Genética.

1931 -- Nasce o ator norte-americano James Dean.

1933 -- Morre, com 82 anos, o matemático Francisco Gomes Teixeira. Funda em 1877 o "Jornal de Ciências Matemáticas e Astronómicas", foi o primeiro reitor da Universidade do Porto, em 1911.

1937 - Guerra Civil de Espanha. As forças do ditador Francisco Franco tomam a cidade de Málaga.

1940 - II Guerra Mundial. As SS de Adolf Hitler na Polónia impõem a morte de uma pessoa, escolhida aleatoriamente entre cada dez, em duas aldeias da Polónia ocupada.

1942 -- Reeleição do Presidente, António Óscar de Fragoso Carmona. O poder real é detido por Oliveira Salazar.

1943 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho reocupa a cidade de Kursk, detida pelas forças nazis desde 11 de novembro de 1941.

- II Guerra Mundial. Vitória aliada em Guadalcanal.

1945 - II Guerra Mundial. As forças britânicas e canadianas atravessam a Linha Siegfried e chegam ao Reno.

1948 -- É criado o Exército Popular da Coreia.

1951 -- É fundado o Futebol Clube de Penafiel, pela fusão de dois Clubes que à data denominavam como "União Desportiva Penafidelense" e "Sport Clube de Penafiel".

1962 -- Cerimónia oficial, no Rio de Janeiro, de incorporação do navio-escola Sagres na Marinha de Guerra de Portugal. O capitão-tenente Silva Horta assume o comando do navio, depois de haver sido o último comandante do antigo Sagres.

1973 - O arcebispo Makarios é proclamado Presidente da República do Chipre pela terceira vez.

1974 - Os confrontos ocorridos no norte de Moçambique, em janeiro, justificam o lançamento do primeiro comunicado do Movimento dos Capitães, na defesa da democracia e de uma solução política para a "questão ultramarina".

1975 - O Governo português aprova o Programa de Ação Política e Económica, coordenado por Melo Antunes. A publicação em Diário da República ocorrerá a 23 de fevereiro.

1979 - Portugal e a República Popular da China acertam-se bases para o estabelecimento de relações diplomáticas.

1982 - É extinto pelo decreto-lei n.º 41/82, emitido pela Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças e do Plano, dos Negócios estrangeiros e da Industria, Energia e Exportação e publicado no Diário da República nº. 32/1982, o Secretariado Português para a Cooperação Económica e Técnica Externa.

1985 -- Morre, com 84 anos, o escritor José Gomes Ferreira, jurista, cônsul de Portugal na Noruega (1925-1930), compositor, tradutor, "Colecionador de Absurdos", "Poeta Militante", autor de "Aventuras de João Sem Medo".

1989 - Um avião, Boeing 707, da companhia norte-americana Independent Air Corporation despenha-se na ilha de Santa Maria, nos Açores. Morrem 145 pessoas.

1991 - É assinado o acordo de exploração do petróleo no Mar de Timor, Timor Gap, pelos governos da Austrália e da Indonésia.

2001 -- Morre, com 77 anos, o ator e cineasta Artur Semedo. O "Dinheiro dos Pobres" (1956), "Malteses, Burgueses e as Vezes" (1972/73), "Rei das Berlengas" (1975/76), "A Confederação" (1977), "A Crónica dos Bons Malandros" (1977) e "O Estado das Coisas" (1981) são alguns dos seus trabalhos em teatro e cinema.

2002 - O primeiro-ministro, António Guterres, dá a ordem de encerramento das comportas da barragem do Alqueva via rádio às 12:08, altura em que arranca o processo de enchimento da albufeira.

2003 -- A fadista Marisa dos Reis Nunes, Mariza, é eleita a melhor artista da Europa, na categoria World Music, pela BBC Radio.

2004 - O robot norte-americano Opportunity da agência espacial NASA recolhe imagens microfotográficas de um afloramento rochoso da superfície de Marte nas quais os cientistas esperam obter indícios da existência de água na sua formação.

- O Presidente norte-americano, George W. Bush, admite que Saddam Hussein não possuía armas de destruição maciça, numa entrevista à televisão norte-americana NBC.

2005 -- Morre, com 79 anos, Jimmy Smith, organista de jazz norte-americano. O mestre do Hammond B3, que revolucionou o jazz nas décadas de 1950 e 1960.

2006 -- Os 27 arguidos do processo Apito Dourado recebem o despacho de acusação. O líder da Liga de Clubes e presidente da Câmara de Gondomar, Valentim Loureiro, está indiciado por 26 crimes de corrupção ativa e dois crimes dolosos de prevaricação.

- A Bélgica é o 14.º Estado membro da União Europeia a ratificar o Tratado Constitucional europeu.

2007 -- Os governos da China e de Moçambique assinam em Maputo vários acordos de cooperação, avaliados em cerca de 180 milhões de euros. Os acordos preveem o perdão da dívida de Moçambique à China, de cerca de 15,3 milhões de euros, e a disponibilização de um crédito de cerca de 31 milhões de euros pelo banco governamental chinês Exibank a Moçambique.

- O Presidente palestiniano, Mahmud Abbas, da Fatah, e o chefe no exílio do movimento radical islâmico Hamas, Khaked Mechaal, assinam um acordo para um governo de unidade nacional e um programa político, que visa terminar com a violência entre fações, durante uma cerimónia oficial na presença do rei Abdallah da Arábia Saudita, em Meca.

- Morre, com 92 anos, Sérgio Vilarigues, antigo resistente antifascista e dirigente comunista, que esteve preso no campo prisional do Tarrafal, em Cabo Verde.

2008 - O principal partido no poder no Quénia e a oposição, Movimento Democrático Laranja, concordam em formar um governo conjunto num esforço para terminar semanas de violência, na sequência das eleições gerais de dezembro que causaram mais de um milhar de mortos e 250 a 300 mil deslocados.

- Morre, com 87 anos, a atriz e escritora sueca Eva Dahlbeck, que entrou em filmes de Ingmar Bergman (1918-2007) como "Segredos de Mulher" (1952), "Uma Lição de Amor" (1954) e "Sorrisos de uma Noite de Verão" (1955).

2010 -- Morre, com 63 anos, a pintora, figurinista e cenógrafa Vera Castro.

2011 - O Al-Hilal FC Riade, da Arábia Saudita, é eleito o melhor clube de futebol da Ásia da primeira década do século XXI pela Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol.

2012 -- Morre, com 74 anos, o britânico John Fairfax, primeiro homem a atravessar o oceano a remos em 1969.

2013 -- Morre, com 85 anos, Maria Luísa Torres Pires, pedagoga e uma das autoras de livros de leitura da instrução primária em Portugal, a partir de 1967. Dirigiu o Instituto Adolfo Coelho, em Lisboa, destinado a crianças do ensino especial.

2015 -- O campeonato egípcio da primeira divisão de futebol é suspenso 'sine die' depois dos conflitos registados no Cairo, entre a polícia e adeptos do clube de futebol Zamalek, no primeiro encontro do campeonato egípcio aberto ao público depois de 2012, e que provocaram pelo menos 22 mortos.

- Morre, com 80 anos, Filipe Pires, compositor português, um dos pioneiros da música eletroacústica em Portugal, fez parte da equipa fundadora da agora Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto.

2017 - A Câmara dos Comuns do Reino Unido, numa votação de 494 contra 122 deputados, autoriza o Governo a iniciar as conversações negociais para o 'Brexit', a saída da União Europeia.

- Morre, com 79 anos, Timothy John Behrens, pintor britânico que pertencia à chamada Escola de Londres, a par de Lucian Freud e Francis Bacon.

2019 - A nova lei da paridade em titulares de cargos políticos, que estabelece uma representação mínima de 40% de cada género, é aprovada em votação final por PSD, PS, Bloco e PAN e pela presidente do CDS-PP, Assunção Cristas. A lei entra em vigor no prazo de 120 dias.

- Um incêndio no centro de treino do Flamengo, clube do campeonato brasileiro de futebol, na zona oeste do Rio de Janeiro, provoca 10 mortos e três feridos.

- Morre, com 87 anos, Jean-Thomas, Tomi Ungerer, ilustrador e escritor francês. Entre as suas obras contam-se títulos como "Emílio", "Os Três Bandidos", "Crictor", "Adelaide", "O Homem da Lua" ou "Rufus".

2020 - O filme "Invisível Herói", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, é premiado como melhor filme europeu no Festival de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, em França.

- Morre, com 67 anos, Zuraida Soares, antiga coordenadora, entre 2004 e 2014, e primeira deputada, de 2008 a 2016, do Bloco de Esquerda nos Açores.

2022 - Morre, com 89 anos, Luc Montagnier, virologista francês, Prémio Nobel de Medicina em 2008, por conseguir isolar pela primeira vez o vírus da imunodeficiência humana (HIV).

2023 - A ciclista Maria Martins sagra-se campeã europeia de scratch, ao conquistar o ouro nos Campeonatos da Europa de ciclismo de pista, em Grenchen, na Suíça.

- Morre, com 94 anos, Burt Bacharach, músico e compositor norte-americano. Vencedor de oito Grammys e de três Óscares, criou canções para vozes como Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones e outros.

2024 - Morre, com 95 anos, Robert Badinter, advogado francês, ministro da Justiça do Presidente socialista François Mitterrand (1981-1986), introduziu a lei de 09 de outubro de 1981 que aboliu a pena de morte em França. Presidiu ao Conselho Constitucional de 1986 a 1995.

2025 - Morre, com 95 anos, Sam Nujoma, revolucionário, ativista, foi o primeiro Presidente da Namíbia independente e democrática. Cofundou em 1960, o movimento de libertação Swapo.

Este é o trigésimo nono dia do ano. Faltam 326 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "Que sabemos nós dos outros?", José Gomes Ferreira (1900-85), escritor português.