A Biqueira leva malassadas antigas do Porto Santo ao Museu Etnográfico

Para assinalar o Carnaval, o Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, promove, esta quinta-feira, uma oficina dedicada aos sabores desta quadra, dando a conhecer as malassadas antigas do Porto Santo.

A receita original foi recolhida por Sandra Cardoso, mais conhecida por ‘A Biqueira’, e Rui Dantas, no âmbito do projecto ‘À Volta da Mesa’, da Associação Atremar a Ilha, de que os dois são os principais obreiros.

Seguindo as informações que recolheu junto de Elisabete Ornelas, A Biqueira vai mostrar como se confecciona esta iguaria de Carnaval que, sobretudo noutros tempos, era bem conhecida na ‘Ilha Dourada’. Ao contrário das malassadas mais conhecidas, estas são fritas numa frigideira, ganhando a forma de pequenos bolos redondos, semelhantes aos bolos do caco.

Segundo informação do Museu Etnográfico da Madeira, “esta preparação revela uma prática distinta dentro da tradição das malassadas e reflecte as adaptações locais aos recursos disponíveis e ao modo de cozinhar, na ilha do Porto Santo”, aspectos que serão dados a conhecer com a oficina que acontece a partir das 11h30 naquele museu.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quinta-feira.

Agenda

09h30 - reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

10h00 - cerimónia de assinatura dos protocolos de apoios às associações culturais, desportivas e sociais do concelho da Ponta do Sol, por parte da Câmara municipal da Ponta do Sol.

11h30 - reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude da Assembleia Legislativa da Madeira.

12h00 - reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil da Assembleia Legislativa da Madeira, onde será analisado o requerimento de audição parlamentar, da autoria do PS, à Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil e ao Instituto de Administração da Saúde, bem como à Associação Living Care, na sequência dos alertas deixados pelo Tribunal de Contas sobre irregularidades na gestão da rede de cuidados continuados da Região.

15h00 - reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

18h00 - evocação do livro ‘Memória e Identidade de um Povo que cumpriu Abril, Ribeira Seca’, de Severino de Freitas Olim, iniciativa que decorrerá na sala de actividades culturais da Junta de Freguesia de Machico.

Efemérides

1809 - Nasce Abraham Lincoln, futuro 16.º Presidente dos Estados Unidos da América que preservou a União durante a Guerra Civil Americana e promoveu a emancipação dos escravos nos Estados Unidos.

1886 - Fontes Pereira de Melo pede a demissão perante o descontentamento popular pela restauração do imposto da água e o aumento dos impostos sobre o rendimento e o consumo.

1926 - O general Gomes da Costa recusa o convite de Mendes Cabeçada para dirigir o golpe militar que este está a preparar.

Gomes da Costa liderou a revolução de 28 de Maio de 1926., Foto DR

1982 - Primeira greve geral depois do 25 de Abril, na fase final do Governo da Aliança Democrática.

1983 - Vaga de frio na Europa. A cidade portuguesa de Bragança regista 11 graus negativos.

2001 - É divulgada uma sequência de 95 por cento do genoma humano, por grupos de investigação de Washington, Paris, Londres, Berlim e Tóquio.

2002 - Começa, no Tribunal Penal Internacional para a Jugoslávia de Haia, o julgamento do ex-Presidente jugoslavo, Slobodan Milosevic.

Foto Arquivo

2007 - Portugal continental é abalado por um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter, sem provocar danos pessoais ou materiais.

2010 - Entra em funcionamento a Base de Dados de Perfis de ADN para fins de investigação criminal e identificação civil do Instituto Nacional de Medicina Legal.

2013 - A Coreia do Norte confirma ter realizado "com sucesso" o seu terceiro teste nuclear subterrâneo, o que levou à imediata condenação da Coreia do Sul, Japão e do secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-moon.

2014 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) conclui a 10.ª avaliação ao programa de ajustamento de Portugal e aprova a libertação de uma tranche de 910 milhões de euros, no contexto do programa económico apoiado por um acordo trienal ao abrigo do Programa de Financiamento Ampliado (EFF, na sigla inglesa).

Foto Shutterstock

2016 - O Papa Francisco e o patriarca ortodoxo russo Kiril assinam na sala presidencial do aeroporto de Havana em Cuba, uma declaração conjunta de unidade religiosa que visa proteger os cristãos perseguidos no Médio Oriente e na África do Norte.

2019 - O Parlamento Europeu aprova o novo Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que reforça a capacidade da União Europeia em matéria de prevenção e resposta a catástrofes, como incêndios florestais e inundações. A iniciativa de reforçar a proteção civil da União Europeia foi apresentada pela Comissão Europeia em 23 de novembro de 2017, na sequência dos incêndios florestais de 2017 no sul da Europa, e em particular em Portugal, onde morreram mais de 100 pessoas.

2022 - O Chelsea conquista pela primeira vez o Mundial de clubes de futebol, ao vencer o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, por 2-1, após prolongamento, na final da edição de 2021, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Foto FIFA Club World Cup/Facebook

