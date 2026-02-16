Moreirense vence Rio Ave por 2-1 e sobe ao sexto lugar

O Moreirense regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, impondo-se por 2-1 na visita ao Rio Ave, no jogo que encerrou a 22.ª jornada, e subiu ao sexto lugar da prova.

Em Vila do Conde, Rodrigo Alonso, aos 17 minutos, e Stjepanovic, aos 57, já depois de Blesa ter empatado para a formação da casa (42), marcaram os golos do Moreirense, que vinha de duas derrotas consecutivas.

A formação de Moreira de Cónegos, que na próxima jornada recebe o Sporting, subiu ao sexto lugar, com 33 pontos, mais um do que Famalicão (7.º), enquanto o Rio Ave, que somou a quinta derrota consecutiva antes da visita ao FC Porto, é 15.º, com 20.