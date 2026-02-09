Cantora de "Guerreiras do K-Pop" Audrey Nuna actua no Rock in Rio Lisboa

A cantora norte-americana Audrey Nuna, que dá voz a Mira da banda Huntr/x no filme "Guerreiras do K-Pop", estreia-se ao vivo em Portugal em junho, com um concerto no Rock in Rio Lisboa, foi hoje anunciado.

A cantora, de 26 anos, é cabeça de cartaz do Palco Music Valley no dia 20 de junho, de acordo com a organização do Rock in Rio Lisboa, num comunicado hoje divulgado.

Audrey Nuna, filha de imigrante sul-coreanos, ficou conhecida por dar voz a Mira, do trio pop feminino Huntr/x, mas "tem vindo a afirmar uma sólida carreira a solo, refletida nos seus 47 milhões de ouvintes mensais no Spotify".

"Entre hip hop alternativo, r&b experimental, pop futurista e eletrónica, editou o seu primeiro álbum, 'a liquid breakfast', em 2021. Em 2024, Audrey Nuna editou o seu segundo álbum, 'TRENCH', que conta com o 'single' 'Mine', com oito milhões de reproduções e remixes oficiais com autoria de Channel Tres e DASH", recorda a organização do festival.

Estreado em julho do ano passado na plataforma Netflix, o filme de animação "Guerreiras do K-Pop" é uma produção da Sony Pictures Animation, realizada por Maggie Kang e Chris Appelhans, e apresenta-se como um musical de animação de ação, sobre um trio pop feminino, Huntr/x, que luta contra demónios.

"Guerreiras do KPop" convoca vários elementos da cultura popular sul-coreana, seja da mitologia, do cinema de animação, da banda desenhada ou da música pop, designada K-Pop, e cuja popularidade teve um enorme crescimento nas últimas décadas noutros países.

Maggie Kang, realizadora sul-coreana radicada nos Estados Unidos, que começou a trabalhar em animação nos estúdios DreamWorks, contou em entrevista ao jornal The New York Times que queria fazer um filme que celebrasse a cultura sul-coreana, acabando por mergulhar no imaginário dos caçadores de demónios.

"Também queria ver super-heroínas com as quais fosse mais fácil identificar-se, que gostassem de comer e fazer caretas. Não estávamos a tentar torná-las apenas bonitas, sensuais e 'fixes'", disse a realizadora.

Uma das músicas do filme, "Golden" das Huntr/x, foi considerada uma das mais ouvidas do ano passado e venceu o Globo de Ouro de Melhor Canção Original.

O Rock in Rio Lisboa 2026 acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho no Parque Tejo, um recinto ao ar livre, junto ao rio Tejo e próximo do Parque das Nações, na zona oriental da capital.

A organização do festival anunciou hoje também para 20 de junho, dia em que atua Audrey Nuna, as atuações de Charlie Puth, no Palco Mundo, e de Alok, Maninho e Nena, no Palco Music Valley.

Anteriormente já tinham sido anunciados para dia 20 Katy Perry, Pedro Sampaio, Calema e Napa.

O cartaz do Rock in Rio Lisboa inclui ainda artistas e bandas como Linkin Park, Cypress Hill, Sepultura, Kaiser Chiefs, Blasted Mechanism, Tara Perdida, Rod Stewart, Cindy Lauper, 4 Non Blondes, Xutos & Pontapés, GNR e Joss Stone, entre outros.