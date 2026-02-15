Apetência forasteira garante mais uma vitória

O líder da II Liga Meu Super arrecadou mais três pontos fora de portas, marcando todos os 3 golos na segunda parte em Vizela, com o Marítimo a cimentar a apetência forasteira que lhe garante o primeiro lugar com 44 pontos.

Os 'heróis' desta feita foram o improvável Paulo Henrique, o açoriano lateral esquerdo que, de cabeça, apareceu solto na área aos 49 minutos, após cruzamento numa jogada de insistência resultante de um livre lateral.

O segundo e terceiro golos foram marcados de 'rajada' aos 79 minutos por germano-venezuelano Peña Zauner e pelo goleador da equipa (9.º na prova), Carlos Daniel aos 81 minutos.

O Marítimo soube gerir o adversário e matar o jogo em mortíferos contra-ataques (vale a pena ver a execução do golo).

Com mais esta vitória, a 13.ª em 22 jornadas, o conjunto madeirense cimenta a liderança da prova com mais 6 pontos que o segundo classificado, o Académico de Viseu (38 pontos) e mais 11 pontos do que o Lusitânia de Lourosa, o 4.º classificado, mas o terceiro na lista dos clubes que podem subir de divisão.

Na próxima jornada a equipa madeirense volta a casa, reduto onde tem tido alguns percalços. Efectivamente, com 11 jogos no seu estádio, o Marítimo tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, enquanto fora de portas em 11 jogos amealhou 9 vitórias, um empate e um derrota apenas.