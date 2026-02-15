Morre Michel Portal figura do jazz contemporâneo francês aos 90 anos

O clarinetista francês Michel Portal, figura do jazz contemporâneo e várias vezes premiado ao longo da sua carreira, faleceu aos 90 anos, anunciou hoje à AFP uma das suas agentes artísticas, Marion Piras.

Reconhecido pela sua versatilidade em géneros e instrumentos, também tocava saxofone, Michel Portal destacava-se na música clássica, sua formação inicial, mas também era considerado um dos pioneiros do free jazz e compunha para o cinema.

Em 1965, Michel Portal lançou as bases para um novo jazz com o álbum "Free Jazz", libertando o jazz europeu dos padrões americanos.

"Ele era um monumento imenso para o jazz moderno, para o jazz europeu, totalmente aberto a uma enorme variedade de músicas e experiências", elogiou a sua agente, que precisou que a sua morte ocorreu na quinta-feira.

Jean-René Etchegaray, presidente da Câmara de Bayonne, sua cidade natal, no sudoeste de França, também o homenageou, nas redes sociais: "este imenso clarinetista, amigo dos maiores músicos da sua época, destacava-se tanto na música clássica como no jazz".

Amante das misturas, pesquisador de um "novo tipo de linguagem", dizia ser inimigo da "rotina", privilegiando a música festiva à harmonia. Portal defendia a ideia de nunca se fixar num estilo.

Nascido a 27 de novembro de 1935 em Bayonne, primeiro prémio de clarinete no Conservatório de Paris em 1959, adquiriu uma sólida reputação como solista e participou nas criações de música contemporânea de Pierre Boulez, Luciano Berio ou Karlheinz Stockhausen.