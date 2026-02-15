Votação retomada em freguesia do concelho de Leiria após suspensão por falha de eletricidade

A votação para a segunda volta das eleições Presidenciais na freguesia de Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, foram retomadas antes do meio-dia após uma falha de energia elétrica ter obrigado à sua suspensão.

Falta de luz leva à interrupção da votação em Bidoeira de Cima A falta de eletricidade, uma hora após a abertura das urnas, levou os responsáveis das mesas de voto na freguesia de Bidoeira de Cima, distrito de Leiria, a suspender a votação até que a situação esteja restabelecida.

Fonte da Câmara Municipal adiantou à agência Lusa que a votação foi restabelecida às 11:35 e decorre normalmente.

A falta de eletricidade, uma hora após a abertura das urnas, levou os responsáveis das mesas de voto na freguesia de Bidoeira de Cima a suspender a votação até que a situação estivesse restabelecida.

A notícia foi avançada pela Rádio Renascença e confirmada à agência Lusa pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), André Wemans, que adiantou que nas duas mesas de voto estão inscritos 2.132 eleitores.

O porta-voz da CNE disse que, segundo a Lei Eleitoral, se as urnas não reabrissem até ao máximo de três horas de paragem, a votação é encerrada e os votos não serão contabilizados nos resultados finais.

Wemans indicou que a falha de eletricidade ocorreu cerca das 09:00 e que a informação chegou cerca de meia hora depois, após a CNE ter sido contactada pela Câmara Municipal de Leiria, que referiu estar a envidar todos os esforços para repor a normalidade.

Bidoeira de Cima é uma das 20 freguesias e secções de voto onde a votação da segunda volta das eleições presidenciais foi adiada para hoje devido aos efeitos do mau tempo. Estão, no total, inscritos para esta votação tardia cerca de 36 mil eleitores.

Segundo a CNE, a votação está a decorrer em todas as seis freguesias de Alcácer do Sal, quatro freguesias de Arruda dos Vinhos, nas três freguesias da Golegã, duas secções de voto de Santarém, uma freguesia e secção em Rio Maior, uma freguesia no Cartaxo e outra em Salvaterra de Magos.