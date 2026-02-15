Detido ex-ministro da Energia ucraniano que fugia do país

A Agência Anticorrupção da Ucrânia (NABU) anunciou hoje a prisão do ex-ministro da Energia Guerman Galouchtchenko, que renunciou no ano passado após um grande escândalo de corrupção, enquanto tentava deixar o país.

"Hoje, enquanto Galouchtchenko atravessava a fronteira, os investigadores da NABU prenderam o ex-ministro da Energia no âmbito do caso Midas", declarou a Agência num comunicado, referindo-se ao escândalo de corrupção que abalou o setor energético ucraniano no ano passado.

O nome de Galouchtchenko não foi mencionado no comunicado, mas ocupou o cargo de ministro da Energia em 2025 e renunciou em novembro do mesmo ano.

"As primeiras investigações estão em andamento, conduzidas de acordo com a lei e as sanções judiciais. Mais detalhes seguirão", acrescentou a NABU.

Galouchtchenko fazia parte dos ministros que renunciaram em 2025 depois da revelação de uma vasta rede de lavagem de dinheiro no setor energético ucraniano pela NABU, da qual os investigadores suspeitam que um aliado do Presidente Volodymyr Zelensky seja o responsável.

Segundo a Agência, os membros dessa rede estabeleceram um sistema de subornos estimados em 100 milhões de dólares (cerca de 84,2 milhões de euros) para desviar fundos, provocando a indignação pública enquanto o país enfrentava numerosos cortes de energia causados pelos ataques russos.

Os investigadores indicaram que Galouchtchenko tinha tirado "vantagens pessoais" desse caso.

A Ucrânia está há muito tempo afetada pela corrupção e a luta contra esse flagelo é considerada uma condição essencial a ser cumprida para aderir à União Europeia.