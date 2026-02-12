A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, dá conta de que uma nova subestação garante energia do novo hospital. A Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) lança um concurso de cinco milhões de euros para nova infra-estrututra nas Virtudes, que vai assegurar reforço eléctrico do Funchal.

Com o DIÁRIO a acompanhar, no Porto, o 35.º Congresso Nacional da Associação da Hotelaria de Portugal, destacamos a notícia que aponta que a hotelaria contesta impasses e apetites. Bernardo Trindade abre congresso da AHP com receita para que o Turismo seja bem aceite. Já Paulo Rangel garantiu, ao DIÁRIO, que a transição na Venezuela exige prudência.

Com chamada à primeira página temos, também, uma notícia que revela que a quota do atum-rabilho aumenta 21% para Madeira e outra que aponta que a exclusão juvenil recua para nível mais baixo, com cerca de seis mil jovens a continuarem fora do estudo e do emprego, fazendo com que a Região se mentenha acima da média nacional.

Nos Casos do Dia, fique a saber que um assalto à mão armada rende dois mil euros. Uma loja de compra e venda de ouro, no Funchal, foi alvo de roubo em plena luz do dia. Leia, ainda, que a Câmara de Santa Cruz desmantela à força ‘Mini Eco Container’, nos Reis Magos.