Cerca de 89 mil clientes da E-Redes sem luz às 15h30

Um total de 89 mil clientes da E-Redes continuava sem abastecimento elétrico pelas 15:30 de hoje, na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo pelo continente português.

Numa informação enviada à Lusa, a empresa explicou que àquela hora, nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin afetavam 75 mil clientes.

Segundo a fornecedora, o distrito mais afetado é o de Leiria, com 54 mil clientes sem luz, seguido de Santarém, com 11 mil, Castelo Branco, com sete mil, e Coimbra, com três mil clientes ainda sem energia elétrica.

O balanço anterior, relativo às 07:30, havia 86 mil clientes sem fornecimento.

Depois da passagem da depressão Kristin, na semana passada, que chegou a deixar mais de um milhão de clientes sem luz, Portugal continental está agora a ser afetado pela depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte, vento e forte agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos laranja (o segundo mais grave) pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A E-Redes tem um agora um total de 89 mil clientes por alimentar devido ao agravamento das condições meteorológicas causado pela depressão Leonardo.

Desde a semana passada 12 pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das duas depressões, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.