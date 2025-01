Homem rouba loja de ouro na Rua 5 de Outubro

Pelas 18h50 desta quarta-feira um homem entrou na loja de ouro 'Ourocash' na Rua 5 de Outubro, no Funchal, munido de uma arma branca para roubar o estabelecimento.

Segundo contou o proprietário ao DIÁRIO, o indivíduo ameaçou uma funcionária que se encontrava naquela altura na loja sozinha, com uma faca, tendo conseguido levar cerca de 10 mil euros em ouro e em numerário.

O homem entrou no estabelecimento, dirigiu-se a uma gaveta onde é colocado o dinheiro, mas ao se aperceber que este não estava lá ameaçou a funcionária com a arma branca. "Ela já tinha tirado o ouro e o dinheiro para guardar. Ele ao perceber que não tinha nada na gaveta disse-lhe 'Ou dás-me ou dinheiro ou meto-te a faca na barriga'", relata.

Explica que o homem há cerca de um mês tinha se deslocado ao local para vender uma peça, tendo ficado então registado no sistema. Mais recentemente, voltou a ir à loja, ao final do dia, para pedir para falar com o dono do 'Ourocash'. Após uma funcionária ter afirmado que este já não se encontrava, o homem saiu.

O proprietário conta que estas vindas ao local terão ocorrido para perceber como funciona o mecanismo da mesma, nomeadamente onde guardavam o dinheiro e os horários.

Conseguiu hoje, então, perpetrar o crime, tendo-se colocado em fuga de seguida.

A funcionária não ficou ferida, mas encontra-se transtornada com a situação.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.

