Protecção Civil com quase 12 mil ocorrências, 1.327 nas últimas 24 horas

A Proteção Civil registou 1.327 ocorrências nas últimas 24 horas, elevando para um total de 11.839 desde que a tempestade Kristin atingiu Portugal continental na quarta-feira.

"Desde o dia 27 de janeiro às 16:00 até às 16:00 de hoje, temos a registar 11.839 ocorrências", adiantou a adjunta de operações do comando nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Daniela Fraga.

Segundo referiu, as quedas de árvores e estruturas, as inundações e movimentos em massa foram as ocorrências mais frequentes, sobretudo, nas regiões de Coimbra, Leiria, Oeste, Lisboa e Beira Baixa.

Desde as 16:00 de domingo até às 16:00 de hoje, a ANECP registou mais 1.327 ocorrências sendo as mesmas as regiões as mais afetadas, avançou Daniela Fraga.

Para os próximos dias está previsto vento forte e agitação marítima, sendo o mau tempo agravado pela depressão Leonardo, segundo a adjunta de operações da ANEPC.

Daniela Fraga alertou ainda para a ocorrência de inundações em zonas urbanas, de cheias e instabilidade de vertentes, conduzindo a deslizamentos, derrocadas, entre outras consequências.

Ainda dentro dos efeitos expectáveis da depressão, está o piso escorregadio, possíveis acidentes na orla costeira e arrastamento para vias rodoviárias de objetos soltos ou desprendimento de estruturas móveis.

A responsável recomendou medidas preventivas como garantir que não há bloqueios dos sistemas de escoamento de águas pluviais e evitar qualquer tipo de atividade próxima de linhas de água, em especial zonas onde já correram inundações.

"A colocação de sacos e tamponamento de portas e de janelas, evitando assim a entrada de água nas habitações ou infraestruturas que se encontram construídas em leitos de cheia ou em áreas com histórico potencial de inundação" também foi uma recomendação de Daniela Fraga.

A responsável pediu que se evite atravessar zonas inundadas, para prevenir o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos ou caixas de esgoto abertas.

Em relação aos cortes da energia elétrica devido à tempestade, indicou que tem existido uma resposta mais rápida do que era previsível, considerando que daqui alguns dias a situação poderá estar regularizada.

Em relação às medidas de prevenção para a próxima tempestade, houve um reforço e pré-posicionamento de meios de todos os agentes de proteção civil e foi enviado um SMS preventivo para os cidadãos, segundo Daniela Fraga.

Portugal Continental foi atingido, entre 22 e 28 de janeiro, por três tempestades consecutivas - Ingrid, Joseph e Kristin -, a última das quais deixou pelo menos dez mortos e um rasto de destruição sobretudo nos distritos de Leiria, Coimbra e Santarém.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.