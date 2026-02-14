Banhistas ignoram sinalização e circulam em zona interdita na Praia Formosa

Apesar da sinalização visível e das barreiras colocadas no local, vários banhistas foram esta manhã a banhos e circularam em áreas interditas na Praia Formosa, no Funchal, desrespeitando as indicações de segurança.

No acesso a uma das zonas, é possível observar placas com a indicação de “zona interdita” e avisos de perigo associados à agitação marítima e ao risco de ondas fortes. Ainda assim, algumas pessoas ultrapassaram as barreiras e permaneceram junto à linha de água, enquanto outras circularam em espaços condicionados, expondo-se a potenciais situações de risco.

A interdição destas áreas resulta, habitualmente, de avaliações das condições do mar e da instabilidade do piso, sobretudo em zonas onde podem ocorrer arrastamentos de calhaus ou galgamentos ocasionais. As autoridades recordam que a sinalização não é meramente preventiva, tendo carácter obrigatórios coerciva.

O incumprimento das indicações de interdição pode dar origem à aplicação de coimas, ao abrigo das normas de segurança e protecção civil em vigor, especialmente quando está em causa a salvaguarda de pessoas e bens em zonas balneares.

Fonte no terreno refere que a situação foi observada durante a manhã, num período em que se verificava alguma afluência à praia, com vários utentes a ignorarem os avisos colocados.

As entidades competentes apelam ao respeito pelas restrições e ao cumprimento das orientações, sublinhando que estas medidas visam evitar acidentes e garantir a segurança de todos.