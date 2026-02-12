Sinalética volta a ser desrespeitada na Praia Formosa

A promenade e o passeio público marítimo da Praia Formosa voltam, uma vez mais, a registar circulação de transeuntes, apesar da sinalização colocada no local a alertar para os perigos decorrentes da forte agitação marítima que, nos últimos dias, tem assolado a costa Norte e Sul da Madeira.

Forte agitação marítima não dá tréguas na Praia Formosa FrenteMar Funchal encerrou todos os acessos ao mar nos complexos

As imagens captadas esta manhã mostram pessoas a caminhar ao longo do passeio, numa zona onde permanecem visíveis os estragos provocados pelo mar. O pavimento apresenta-se coberto de calhaus de diferentes dimensões, areia e detritos arrastados pelas ondas, que chegaram a galgar a estrutura durante os picos de maior intensidade.

Ao fundo, é ainda perceptível a rebentação forte. Contudo, a presença de transeuntes no local é constante e contrasta com as recomendações de precaução emitidas pelas autoridades.

Foto RS

Importa salientar que, na sequência da agitação marítima registada nos últimos dias, o mar galgou o passeio público, danificou acessos ao calhau e deixou extensas áreas da promenade cobertas de detritos.