Seguro apela ao voto dos madeirenses em mensagem em vídeo
O candidato presidencial António José Seguro dirigiu, esta quinta-feira, um apelo directo aos eleitores da Madeira e do Porto Santo, defendendo a necessidade de união, estabilidade e paz social no país, numa mensagem em vídeo divulgada na recta final da campanha.
“O nosso país precisa de união, de estabilidade, de paz social e de esperança”, afirmou o candidato, pedindo aos madeirenses e porto-santenses que depositem a sua confiança na candidatura que protagoniza à Presidência da República.
Na mensagem, António José Seguro sublinhou a importância da participação eleitoral, alertando que “não basta ter o voto no coração ou na cabeça”, sendo necessário “deslocar-se à mesa de voto e colocá-lo dentro da urna de voto”.
O candidato alertou ainda que “as sondagens não elegem presidentes”, reforçando que “quem elege o Presidente da República de Portugal é o seu voto, é a sua vontade”.
António José Seguro afirmou pretender ser um Presidente da República “que agrega” e “dialoga”, sublinhando que, mantendo-se “distante dos partidos”, procurará mobilizá-los “para encontrar as soluções para resolver os problemas dos portugueses”.
“Peço-lhe essa confiança”, concluiu, apelando ao voto no próximo domingo.
Os cidadãos elegem o próximo Presidente da República numa segunda volta, depois de António José Seguro ter obtido na primeira volta 31,11% (1.755.563 votos) e André Ventura 23,52% (1.327.021 votos).
A votação decorre a 8 de Fevereiro, tendo o voto antecipado decorrido no último domingo.
O vencedor do segundo sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o segundo mandato em Março.