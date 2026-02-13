PS quer saber quanto custaram as expropriações para o golfe na Ponta do Pargo

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um requerimento dirigido ao secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas a solicitar informações sobre as expropriações realizadas ou em curso para o processo de implantação do campo de golfe da Ponta do Pargo.

Os socialistas, pela voz do deputado Gonçalo Leite Velho, pretendem que o gabinete de Pedro Rodrigues faculte a documentação detalhada sobre os processos de expropriação, "com vista a efectuar o devido acompanhamento e fiscalização", refere o partido em comunicado de imprensa.

Concretamente, o parlamentar socialista solicita que sejam fornecidos os artigos matriciais, as áreas dos prédios, bem como o valor das respectivas expropriações.

Este requerimento do PS junta-se ao já ontem efetuado pela também deputada socialista Sílvia Silva, que solicitou ao responsável pela pasta dos Equipamentos e Infraestruturas o estudo de impacto ambiental relativo ao projecto de construção do campo de golfe da Ponta do Pargo, "para garantir que estão a ser cumpridas todas as regras exigíveis".

"Na base destas averiguações está a insistência do Governo Regional em apostar no investimento público neste tipo de infra-estruturas (o mesmo já foi anunciado para o Faial) para depois as concessionar a privados", sustentam os socialistas, que deixam ainda "profundos reparos" a esta opção política.

O PS considera que "o Executivo tem as prioridades trocadas, cedendo a interesses económicos e preterindo a resolução dos reais problemas que os madeirenses enfrentam nas áreas da habitação, da saúde e do social".