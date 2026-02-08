Élvio Sousa apela à participação eleitoral

Após ter votado no Salão Paroquial de Gaula, Sul, o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, sublinhou a importância do acto eleitoral como expressão do poder soberano dos cidadãos e apelou à participação dos eleitores.

“Hoje tive a oportunidade de exercer o meu direito de voto e, nestas situações, é sempre importante recordar o princípio constitucional de que o poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição”, afirmou.

Para o dirigente do JPP, o voto permite traduzir a vontade popular na escolha das candidaturas que melhor servem a democracia e a soberania. “Na prática, é essa possibilidade e esse sentimento popular que conduzem à escolha daqueles que melhor servirão a democracia e a soberania”, referiu.

Élvio Sousa deixou ainda um apelo directo aos eleitores. “Que todos exerçam este direito e que a abstenção não seja uma das vencedoras destas eleições”, concluiu.