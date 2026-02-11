Tabuleiro do viaduto da A1 em Coimbra desabou

Um troço da Autoestrada 1 (A1) desabou hoje à noite na sequência do rompimento do dique nos Casais, em Coimbra, adiantou à Lusa fonte da Brisa.

Fonte da concessionária indicou que o abatimento ocorreu na placa sobre o aterro que dá acesso ao viaduto naquela zona.

Fonte do Comando Geral da GNR confirmou à Lusa danos na plataforma da A1, na zona junto ao local onde o dique rebentou em Casais, na margem direita do Mondego, ao quilómetro 191.

A Brisa já tinha confirmado ao final da tarde de hoje que o trânsito na A1 foi cortado entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, em ambos os sentidos, devido ao rebentamento de um dique no rio Mondego.

A GNR indicou que a principal alternativa a este corte é o Itinerário Complementar 2 (IC2).