Marcelo diz que autoridades estão acompanhar o Mondego mas não esquecem o resto do país

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assegurou hoje que apesar de as autoridades estarem a acompanhar com atenção as cheias na região de Coimbra, o resto do país não está esquecido.

"Estamos particularmente atentos ao que se vai passar aqui, mas não esquecemos o resto do país. O senhor presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil falou nas outras bacias e nas outras cheias e nas outras inundações", destacou.

Numa comunicação realizada ao início da noite nas novas instalações do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, Marcelo Rebelo de Sousa aludiu às notícias relativas a outras bacias do país, que foram mais otimistas do que na bacia do Mondego.

"Basta que chova tanto na bacia do Sado, quanto choveu ou vai ainda chover aqui no Mondego, para haver também na bacia do Sado um agravamento da situação que estava a desagravar-se. E o mesmo se seguirá com o Tejo", alertou.

De acordo com o Presidente da República, apesar de o resto do país estar solidário com o que se passa no Rio Mondego, também pedem para não serem esquecidos.

"O senhor primeiro-ministro tem insistido: não esqueceremos ninguém. O Governo não esquecerá ninguém. O Presidente da República, o atual, não esquecerá ninguém até ao termo de mandato e o próximo não esquecerá ninguém desde o início do seu mandato. O Estado, como pessoa de bem, não pode esquecer ninguém e não vai esquecer ninguém", evidenciou.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A décima sexta vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu a 10 de fevereiro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.