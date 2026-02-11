Governo compromete-se a rever obra hidrográfica do Mondego

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, comprometeu-se hoje a rever a obra hidrográfica do Mondego, um sistema com "muitos anos" e que "precisa de ser atualizado".

Numa visita à região de Coimbra, afetada pelas cheias, Luís Montenegro reiterou a vontade do Governo de avançar com a construção da barragem de Girabolhos e, ao mesmo tempo, assumiu o compromisso de rever a obra hidrográfica do Mondego.

"É um sistema que tem muitos anos e que precisa de ser atualizado até ao abrigo dos desafios que agora se abrem de uma forma que não tínhamos até aqui", afirmou o primeiro-ministro.

Segundo Luís Montenegro, o Governo irá avançar com a uma revisão da obra em função da "avaliação que é feita com este episódio que é um episódio extremo".

"Nós temos aqui um sistema hidráulico que remonta aos anos 70, que está a mostrar, apesar de tudo, resistência e resiliência, mas que está visto que não é suficiente e que, portanto, precisa de, para futuro, ter soluções de contingência", notou.

Numa visita com membros do Governo, autarcas e Presidente da República, Luís Montenegro salientou que, para essa revisão, será necessário o "esforço das autoridades locais e da academia para se tentar ter uma solução estrutural".

De acordo com o primeiro-ministro, o seu executivo quer dotar a obra hidrográfica de uma "maior capacidade de resistir a adversidades tão extremas" como aquelas que estão a ser vividas neste momento.

"Neste momento estamos com uma situação emergente e é essa que temos que gerir, é isso que estamos aqui a fazer", vincou.

Luís Montenegro realçou o trabalho de cooperação feito entre entidades e tutelas do seu executivo, para garantir que é dada resposta à situação.