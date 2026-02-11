Pedro Machado desmonta três “mitos urbanos"

O secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, garante que o peso económico do sector que tutela é significativo, pois gerou cerca de 29,1 mil milhões de euros em receitas em 2025, e estima que em 2026 Portugal possa crescer “2/2,5% em fluxo de dormidas” e “entre 5/6/6.5% em receitas”.

Neste contexto, entende que importa desmontar três “mitos urbanos”, defendendo que “não há turismo a mais em Portugal”, que “o fantasma da imigração” deve ser combatido e que “o turismo não é o responsável pela falta de habitação”, sublinhando que o sector contribui para a reabilitação urbana e revitalização económica.

Na intervenção na sessão de abertura do congresso da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), o governante também defendeu a necessidade de simplificar os processos administrativos no sector, afirmando que o objectivo é “que a solução encontrada possa resolver problemas críticos que todos nós conhecemos, que são a celeridade, licenciamentos e outros que muitas vezes atrofiam aquilo que é o investimento”.

Por isso, revelou que o Governo está a trabalhar na revisão dos regimes jurídicos dos empreendimentos turísticos e do comércio e serviços, sublinhando que “não queremos de facto criar aqui um novo paradigma, queremos é que a solução encontrada possa resolver problemas críticos”.