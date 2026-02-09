Marcelo teve reunião "muito cordial" com Seguro sobre política nacional e internacional

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, teve hoje uma reunião "muito cordial" com o Presidente da República eleito, António José Seguro, sobre assuntos de política nacional e internacional, segundo uma nota da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu hoje à tarde o seu sucessor, António José Seguro, eleito no domingo, durante três horas e meia, no Palácio de Belém.

Segundo uma nota divulgada pela Presidência da República, "na reunião, que decorreu em ambiente muito cordial, foram abordados assuntos de política nacional e internacional, que vão requerer a atenção prioritária do novo Presidente, bem como outros assuntos relativos à transição dos mandatos".

"Marcelo Rebelo de Sousa convidou depois o seu sucessor a uma visita no Palácio, para conhecer as instalações onde exercerá funções a partir de 09 de março, e rever a sala do Conselho de Estado, onde foi conselheiro entre 2011 e 2014", lê-se na mesma nota.

António José Seguro chegou hoje ao Palácio de Belém poucos minutos antes das 16:00 e foi recebido à entrada pelo chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo.

Logo depois, Marcelo Rebelo de Sousa saudou-o na Sala das Bicas, onde os dois deram um demorado aperto de mão, perante a comunicação social, e seguiram para o gabinete oficial do chefe de Estado.

Passadas exatas três horas e meia, o Presidente eleito saiu do Palácio de Belém, sem prestar declarações aos jornalistas. Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou-o até à Sala das Bicas, onde se despediram, pouco antes das 19:30.

Esta audiência realizou-se no dia seguinte a António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, ter sido eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em que obteve perto de 67% dos votos, contra André Ventura, presidente do Chega.

No domingo à noite, Marcelo Rebelo de Sousa felicitou o seu sucessor, por telefone, e desejou-lhe "as maiores felicidades e êxitos para o mandato que os portugueses lhe atribuíram", que se iniciará daqui a um mês.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado manifestou a António José Seguro "toda a disponibilidade para assegurar a transição institucional" e anunciou que iria recebê-lo hoje "para esse efeito" às 16:00 no Palácio de Belém.

A meio de dezembro, o Presidente da República anunciou que tencionava convidar o seu sucessor para ir almoçar ao Palácio de Belém logo no dia seguinte à eleição, "para lhe passar a pasta da transição e para, se for o caso disso, explicar o que for necessário no plano interno, no plano internacional".

Na altura, o chefe de Estado referiu ainda que, como aconteceu no seu caso, quem lhe sucedesse iria ter um espaço para trabalhar no Palácio de Queluz entre a respetiva eleição -- fosse à primeira volta, em 18 de janeiro, ou à segunda, em 08 e fevereiro -- e a posse, em 09 de março, que já estava preparado.

António José Seguro vai tomar posse perante a Assembleia da República, como estabelece a Constituição, como o sexto Presidente da República eleito em democracia, depois de António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Aníbal Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026).

Há dez anos, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido no Palácio de Belém pelo Presidente da República, Cavaco Silva, em 28 de janeiro, quatro dias depois da sua eleição nas presidenciais de 24 de janeiro de 2016, numa audiência seguida de almoço.

Nessa tarde, foi também recebido no parlamento pelo então presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e a seguir jantou com o primeiro-ministro, António Costa, na residência oficial de São Bento, em Lisboa.