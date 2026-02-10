Duarte de Bragança foi recebido pela presidente do parlamento madeirense

O duque D. Duarte de Bragança foi recebido na manhã desta terça-feira pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

A audiência, segundo nota divulgada pelo parlamento, serviu para abordar a importância do Prémio Infante D. Henrique, "programa que representa, de forma exemplar, o melhor que a nossa sociedade pode oferecer às gerações mais jovens". Este Prémio, a versão portuguesa do The Duke of Edinburgh’s International Award, conta já com mais de seis décadas de história a nível internacional e com milhões de jovens envolvidos em todo o mundo.

Na Madeira, este Prémio é atribuído desde 2010. Rubina Leal considera "salutar a sua continuidade desde essa data".